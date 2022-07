Chine. Dans l’attente du rapport de l’ONU qui n’a que trop tardé, des familles de détenu·e·s du Xinjiang s’expriment

par Amnesty International

Près de 50 nouveaux détenu·e·s viennent s'ajouter à la campagne d'Amnesty International sur la détention arbitraire, ce qui porte le total à 120 Des proches racontent l'injustice et l'horreur de la séparation prolongée La haute-commissaire de l'ONU n'a toujours pas publié le rapport sur la situation malgré sa récente visite dans le Xinjiang Amnesty International publie […]



