Syrie. Le non-renouvellement du dernier couloir humanitaire risque d’entraîner une catastrophe humanitaire pour des millions de personnes

par Amnesty International

Il faut que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU renouvellent avant son expiration, fixée au 10 juillet, le mécanisme d'assistance transfrontalière établi par une résolution qui permet la distribution d'une aide à au moins quatre millions d'habitant·e·s et de personnes déplacées dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré le 5 juillet Amnesty International.



