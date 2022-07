Afrique du Sud : Les mines de charbon abandonnées menacent la sécurité et les droits

par Human Rights Watch

(Johannesburg) – L’incapacité du gouvernement sud-africain à garantir la réhabilitation des mines de charbon abandonnées expose les communautés locales au risque d’accidents parfois mortels, ainsi qu’au risque de pollution de leurs sources d’eau, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. 5 juillet 2022 The Forever Mines Perpetual Rights Risks from Unrehabilitated Coal Mines in South Africa Download the full report in English Annex: Human Rights Watch correspondence Le rapport de 45 pages, intitulé « The Forever Mines : Perpetual Rights…



Lire l'article complet