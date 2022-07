Ce que le séisme en Afghanistan nous apprend de la tectonique des plaques dans la région

Dans la nuit du 22 juin dernier, un séisme a violemment secoué les villes et villages des montagnes reculées du Sulaiman, à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. L’effondrement de nombreuses habitations y a fait plus d’un millier de victimes . On l’appelle « séisme de Khost », du nom de la ville voisine d’environ 150 000 habitants.