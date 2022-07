Le Burundi rejette des appels à la réforme et à la surveillance

par Human Rights Watch

Les délégués sont assis lors de l'ouverture de la 41e session du Conseil des droits de l'homme, au siège européen de l'Organisations des Nations Unies à Genève, en Suisse, le 24 juin 2019. © 2019 Magali Girardin/Keystone via AP Le représentant du Burundi au Conseil des droits de l'homme des Nations unies a mis fin, une fois de plus, à tout espoir que son pays coopère avec le nouveau Rapporteur spécial des Nations unies, chargé de surveiller et de rendre compte de la situation des droits humains dans le pays. Le Burundi accuse le Conseil d'ingérence politique dans…



