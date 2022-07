Quand Lorca et de Falla célébraient le chant flamenco

En juin 1922, Manuel de Falla et Federico García Lorca lancent un événement qui marque un jalon dans la vie intellectuelle espagnole de l’époque : c’est le concours, I Concurso de Cante Jondo.Soutenus par le Centro Artístico y Literario de Granada, ils obtiennent le soutien de grands intellectuels et d’artistes de l’époque, et cet événement relativement modeste au départ a un impact très important pour la reconnaissance du flamenco comme patrimoine culturel de premier ordre.Dans l’annonce du concours, les deux artistes mettent en garde contre le risque de disparition…