Palestine : Impunité pour des arrestations arbitraires et des actes de torture

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants portaient des photos de l’activiste palestinien Nizar Banat lors d'une manifestation à Ramallah, en Cisjordanie, le jeudi 24 juin 2021, peu après la nouvelle de son décès. Il aurait été battu à mort alors qu'il était détenu par l'Autorité palestinienne. © 2021 AP Photo/Nasser Nasser (Jérusalem, le 30 juin 2022) – Les autorités palestiniennes maltraitent et torturent systématiquement des Palestiniens en détention, y compris des détracteurs et des opposants, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui dans un rapport soumis au Comité des Nations Unies…



