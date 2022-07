Tourisme « vert » et nourrissage des animaux : quels risques sanitaires ?

par Patrick Giraudoux, Professeur émérite d'écologie, Université de Franche-Comté – UBFC

Afonso Eve, Maître de conférences en écologie, Université de Franche-Comté – UBFC

Li Li, Professor of ecology, Yunnan University of Finance and Economics

