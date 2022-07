Lituanie. La Cour de Justice de l’UE rejette la loi nationale restreignant le droit d’asile et imposant la détention automatique des personnes demandeuses d’asile et migrantes

par Amnesty International

En réaction à la conclusion de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 juin 2022, selon laquelle la loi nationale lithuanienne, qui ordonne la détention automatique des personnes qui franchissent illégalement la frontière pour entrer dans le pays et les prive de fait du droit d'asile, est incompatible avec la législation de l'Union



