Pakistan. Les autorités doivent respecter et faciliter l’exercice du droit de manifester

par Amnesty International

En réaction à la répression et à la dispersion violente par la police, jeudi 28 juin dans la matinée, d'une manifestation contre des coupures de courant d'une durée de 14 heures à Lyari, un quartier de Karachi, Rimmel Mohydin, chargée de campagne sur le Pakistan à Amnesty international, a déclaré : « Les autorités du Pakistan ne doivent pas […]



