Inde. Amnesty International condamne l’assassinat choquant de Kanhaiya Lal

par Amnesty International

En réaction au terrible assassinat d'un tailleur dans le Rajasthan dans l'après-midi du 28 juin 2022, Aakar Patel, président du conseil d'administration d'Amnesty International Inde, a déclaré : « Amnesty International condamne fermement le meurtre de Kanhaiya Lal. Cet homicide ciblé témoigne d'un mépris total pour le droit à la vie. Les autorités indiennes doivent veiller à ce […]



