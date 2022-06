Algérie. Il faut relâcher les plus de 260 détenu·e·s liés au Hirak qui languissent en prison

par Amnesty International

Les autorités algériennes doivent libérer immédiatement et sans condition au moins 266 militant·e·s et manifestant·e·s ayant pris part au mouvement de protestation du Hirak, critiqué les autorités, dénoncé la corruption d’État ou exprimé leur solidarité avec des personnes en détention, a déclaré Amnesty International jeudi 30 juin alors que l’Algérie s’apprête à commémorer le 60e anniversaire de son […] The post Algérie. Il faut relâcher les plus de 260 détenu·e·s liés au Hirak qui languissent en prison appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet