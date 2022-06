Amériques. Les politiques migratoires inhumaines mettent en danger des personnes ayant besoin de protection

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles au moins 50 personnes ont été retrouvées mortes dans une remorque de camion à San Antonio, au Texas, tandis qu'une quinzaine d'autres qui se trouvaient à bord ont été hospitalisées, Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « La tragédie de San Antonio illustre effroyablement l'absence de […]



