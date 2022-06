Chine. Le procès d’un étudiant ouïghour met en lumière la volonté du gouvernement d’incarcérer les musulmans

par Amnesty International

Un étudiant ouïghour doit être jugé pour « séparatisme » dans la ville d'Ürümqi mardi 28 juin, dans le cadre de ce qui semble être le dernier exemple en date de la stratégie du gouvernement chinois visant à emprisonner illégalement les musulmans dans la région du Xinjiang, a déclaré Amnesty International le 27 juin 2022. Zulyar Yasin a été […]



