Inde. Il faut libérer le défenseur des droits humains Mohammed Zubair

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation par la police de Delhi tard dans la nuit du 27 juin de Mohammed Zubair, cofondateur d'ALT News, site Internet indépendant de vérification des faits, pour avoir « porté atteinte au sentiment religieux » et « encouragé l'inimitié » sur Twitter, Aakar Patel, président d'Amnesty International Inde, a déclaré : « Les autorités indiennes ciblent Mohammed Zubair en […]



