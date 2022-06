À Melilla, plus jamais ça

par Amnesty International

Le nombre de migrants morts en tentant d'accéder à l'enclave espagnole de Melilla, au Maroc, vendredi 24 juin ne cesse d'augmenter ; au moins 23 personnes sont mortes et certaines organisations présentes sur place en ont compté jusqu'à 37. Leurs dépouilles attendent d'être inhumées dans des tombes creusées à la hâte. Cependant, à notre connaissance, elles n'ont pas […]



