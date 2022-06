Camille : « Pourquoi notre nez devient rouge quand on se mouche beaucoup ? »

Les premières chaleurs sont de retour et avec elles le rhume des foins provoquant éternuement et nez qui coulent chez ceux qui en souffrent. À force de se moucher, on finit par avoir le nez tout rouge : la peau est agressée !Pour comprendre pourquoi, je dois t’expliquer la structure et le fonctionnement de la peau.La peau est l’enveloppe protectrice de notre corps. Elle contient environ 70 % d’eau et est composée de plusieurs couches appelées l’hypoderme, le derme et l’épiderme (de la plus profonde à la plus en surface).A la surface de l’épiderme, on trouve…