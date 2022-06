Sénégal. Interdictions, violences, arrestations arbitraires : le droit de manifester est menacé

par Amnesty International

Les interdictions répétées de manifester et la mort de personnes dans le contexte de manifestations constituent une menace réelle pour le droit de manifester au Sénégal, a déclaré Amnesty International. Alors qu’une nouvelle marche est prévue demain, Amnesty International appelle les autorités sénégalaises à garantir le droit de réunion pacifique, à mener des enquêtes indépendantes […] The post Sénégal. Interdictions, violences, arrestations arbitraires : le droit de manifester est menacé appeared first on Amnesty International. ]]>



