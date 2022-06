Turquie. La police arrête des défenseur·e·s des droits humains et des proches de personnes disparues lors de la 900e veillée des Mères du samedi et de leurs soutiens

par Amnesty International

La police antiémeutes a empêché la tenue d’une veillée pacifique organisée par des défenseur·e·s des droits humains manifestant au nom de personnes ayant été victimes de disparitions forcées en Turquie. Les policiers ont menotté et arrêté Öztürk Türkdoğan, dirigeant de l’Association des droits de l’homme (IHD), Eren Keskin, avocate spécialiste des droits humains, et plusieurs […] The post Turquie. La police arrête des défenseur·e·s des droits humains et des proches de personnes disparues lors de la 900e veillée des Mères du samedi et de leurs soutiens appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet