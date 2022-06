Apple, Lego, Playmobil… comment des marques sauvent parfois des vies

par Gregorio Fuschillo, Professeur Associé de marketing, Kedge Business School

Bernard Cova, Enseignant-chercheur en marketing et sociologie de la consommation, Kedge Business School

Julien Cayla, Professor of Marketing and Consumer Research, Nanyang Technological University

Partagez cet article