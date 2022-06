Cameroun : Exactions des séparatistes dans les régions anglophones

par Human Rights Watch

Click to expand Image Décombres d’une salle de classe de l’école primaire publique de Molyko, à Buea dans la région du Sud-Ouest au Cameroun ; cette école a été incendiée par des combattants séparatistes présumés le 7 février 2022. Photo prise le 8 février 2022. © 2022 Privé (Nairobi) - Depuis janvier 2022, des combattants séparatistes armés ont tué au moins sept personnes, en ont blessé six autres, ont violé une fille et ont commis d’autres violations graves des droits humains dans les régions anglophones du Cameroun, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Dans un contexte de recrudescence…



