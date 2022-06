Liban. Il faut mettre un terme au procès militaire d’une comédienne et abandonner toutes les charges

par Amnesty International

En réaction au procès de la comédienne et militante libanaise Shaden Fakih, qui comparaîtra le 24 juin 2022 devant le Tribunal militaire pour répondre des accusations d'insulte et d'atteinte à la réputation des Forces de sécurité intérieure (FSI), Diana Semaan, directrice adjointe par intérim pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré […]



