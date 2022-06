Palestine. Les autorités ont manqué à leur obligation de faire en sorte que justice soit rendue pour l’homicide de Nizar Banat

par Amnesty International

Un an après la mort de Nizar Banat, militant palestinien décédé peu après avoir été arrêté et violemment agressé par les forces de sécurité palestiniennes en juin 2021, justice n’a toujours pas été rendue, a déclaré Amnesty International le 24 juin 2022. L’organisation appelle les autorités palestiniennes à faire le nécessaire pour que les responsables de […] The post Palestine. Les autorités ont manqué à leur obligation de faire en sorte que justice soit rendue pour l’homicide de Nizar Banat appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet