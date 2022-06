L'incroyable statistique des premiers chiffres

Expérimentez la loi de Benford

Dès l’école primaire, vous avez appris à utiliser les chiffres de 0 à 9 pour représenter les nombres « en base 10 ». Depuis, cette écriture vous est sans doute devenue familière et vous pensez qu’elle n’a plus de mystère pour vous.Pourtant, le phénomène dont nous allons parler est si inattendu qu’il vous faudra probablement le constater vous-même pour y croire !Ouvrez au hasard des pages de journaux, de revues, de sites d’information ou de réseaux sociaux, et relevez tous les nombres que vous y trouvez. Puis intéressez-vous au premier…