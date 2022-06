Chine. Les procès iniques de deux militants bien connus sont une attaque à la liberté d’association

par Amnesty International

Deux militants chinois des droits humains vont subir des procès manifestement iniques à huis clos cette semaine, après avoir été pris pour cibles et torturés en raison de leur travail pacifique, a déclaré Amnesty International le 21 juin 2022. L'éminent juriste Xu Zhiyong et l'avocat défenseur des droits humains Ding Jiaxi comparaîtront devant le tribunal les



