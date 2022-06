RDC. L’escalade militaire avec le Rwanda est dévastatrice pour la population civile

par Amnesty International

Les belligérants doivent veiller à ce que les civil·e·s soient protégés alors que des combats opposent dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), le Mouvement du 23 mai (M23) à l'armée congolaise soutenue par les soldats de maintien de la paix de l'ONU, a déclaré Amnesty International le 21 juin 2022.



