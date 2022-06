Turquie. Il faut libérer les sept détenu·e·s de Gezi

par Amnesty International

De manifestations dispersées avec brutalité jusqu'à des poursuites sous-tendues par des motivations politiques, qui ont abouti à la condamnation d'Osman Kavala et de sept autres personnes en Turquie, voici une illustration glaçante de l'injustice. Les poursuites engagées à l'encontre des prisonniers et prisonnières d'opinion de Gezi pour des raisons politiques L'emprisonnement, en 2022, des sept



