Arabie saoudite. Les démolitions à grande échelle et les expulsions forcées sont entachées de violations des droits humains et de discrimination

par Amnesty International

Le projet de démolition et d'expulsion à grande échelle qui s'inscrit dans la stratégie du prince héritier Mohammed ben Salmane visant à réaliser le plan Vision 2030 et qui touche un demi-million de personnes dans plus de 60 quartiers de la ville côtière de Djedda, bafoue les normes internationales relatives aux droits humains et constitue une discrimination



