Soudan : Nouvelles attaques meurtrières au Darfour occidental

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le site d'une attaque menée contre le village de Masteri dans l'ouest du Darfour, au Soudan, le 25 juillet 2020. Une nouvelle vague d’attaques au Darfour a été signalée durant la période avril-juin 2022. © 2020 Mustafa Younes via AP (Nairobi, le 22 juin 2022) – De nouvelles attaques menées par des assaillants arabes armés contre des civils dans l'ouest du Darfour depuis avril 2022 ont fait des centaines de morts et causé le déplacement de milliers de personnes, et ont été accompagnés d’incendies de centaines de maisons civiles ainsi que d’actes de pillage, a déclaré…



