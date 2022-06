Japon. La décision « discriminatoire » sur les mariages entre personnes de même sexe est un coup dur pour l’égalité

par Amnesty International

Réagissant à la décision de justice prononcée lundi 20 juin au Japon, qui a confirmé l’interdiction par le gouvernement des mariages entre personnes de même sexe, Boram Jang, spécialiste de l’Asie de l’Est à Amnesty International, a déclaré : « La confirmation par ce tribunal de l’interdiction discriminatoire des mariages entre personnes de même sexe par le gouvernement […] The post Japon. La décision « discriminatoire » sur les mariages entre personnes de même sexe est un coup dur pour l’égalité appeared first on Amnesty International. ]]>



