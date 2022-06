Ukraine. La ratification de la Convention d’Istanbul est « une victoire historique pour les droits des femmes »

par Amnesty International

Réagissant au vote du Parlement ukrainien en faveur de la ratification d’un instrument fondamental, le traité international visant à prévenir et à combattre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, Agnès Callamard, la secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Ceci est une victoire historique pour les droits des femmes en Ukraine, et […] The post Ukraine. La ratification de la Convention d’Istanbul est « une victoire historique pour les droits des femmes » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet