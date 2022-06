Afghanistan. Les talibans doivent faire cesser immédiatement les homicides illégaux et les arrestations arbitraires dans la vallée du Panjshir

par Amnesty International

En réaction aux informations faisant état d'actes de torture, d'exécutions extrajudiciaires et d'arrestations arbitraires infligés à des civils par les talibans dans la province du Panjshir en Afghanistan, Zaman Sultani, chercheur sur l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « Des arrestations arbitraires et des homicides illégaux de civils par les talibans ne cessent d'être



