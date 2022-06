Brésil. Amnesty International déplore la mort brutale de Bruno Pereira et Dom Phillips et demande justice au gouvernement brésilien

par Amnesty International

Amnesty International est profondément attristée par les informations selon lesquelles Bruno Pereira et Dom Phillips ont été tués. L’organisation exprime sa profonde sympathie à leurs familles, à leurs compagnes Beatriz et Alessandra, ainsi qu’aux membres de l’Observatoire pour les droits humains des peuples indigènes (OPI) et de l’Union des organisations indigènes de la Vallée Javari […] The post Brésil. Amnesty International déplore la mort brutale de Bruno Pereira et Dom Phillips et demande justice au gouvernement brésilien appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet