Turquie. Amnesty considère les soutiens d’Osman Kavala et du mouvement du parc Gezi comme des prisonnières et prisonniers d’opinion

par Amnesty International

Sept personnes emprisonnées en Turquie sur la base de fausses accusations ont aujourd'hui été désignées en tant que prisonnières et prisonniers d'opinion par Amnesty International. Cette décision intervient deux mois après la condamnation de ces militants, dont l'éminent philanthrope et défenseur des droits humains Osman Kavala, à l'issue d'un simulacre de procès ; une cour d'appel […]



