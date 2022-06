Royaume-Uni/États-Unis. La signature de l’ordonnance d’extradition de Julian Assange par la ministre de l’Intérieur le met en danger

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel a signé l’ordonnance d’extradition de Julian Assange vers les États-Unis, où il sera inculpé au titre de la Loi relative à l’espionnage, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Permettre l’extradition de Julian Assange vers les États-Unis l’exposerait à de graves […] The post Royaume-Uni/États-Unis. La signature de l’ordonnance d’extradition de Julian Assange par la ministre de l’Intérieur le met en danger appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet