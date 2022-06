Rwanda. Les dirigeant·e·s du Commonwealth doivent s’opposer à l’accord raciste du Royaume-Uni sur les personnes demandeuses d’asile

par Amnesty International

Les dirigeant·e·s du Commonwealth doivent prendre une position ferme et sans équivoque contre l'accord raciste et choquant sur les personnes demandeuses d'asile conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda, a déclaré Amnesty International le 17 juin 2022 en amont de la réunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth (CHOGM) qui se tiendra à Kigali […]



