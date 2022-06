Pourra-t-on faire pousser des plantes sur la Lune ? Des indices avec les échantillons ramenés par Apollo

De quoi avez-vous besoin pour faire pousser votre jardin ? D’un bon ensoleillement et de légères averses, d’abeilles et de papillons pour polliniser, mais aussi d’un bon sol, riche en minéraux essentiels.Imaginez que vous n’ayez ni sol riche, ni averses, ni abeilles, ni papillons, et que le soleil soit trop fort et trop direct, ou totalement absent, menant à des températures glaciales. Des plantes pourraient-elles pousser dans un tel environnement ? Si oui, lesquelles ?C’est une question à laquelle les colons de la Lune (et de Mars) devront répondre si (ou quand) l’exploration…