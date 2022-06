Mali. De nouveaux témoignages font état d’homicides et de déplacements massifs sur fond de recrudescence de la violence dans la région de Ménaka

par Amnesty International

Des milliers de personnes ont été contraintes de fuir de chez elles et de nombreux civil·e·s ont été tués alors que les combats s’intensifient entre l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) et les forces armées maliennes et les groupes armés qui les soutiennent, sur fond d’escalade du conflit dans le nord du Mali. L’EIGS et […] The post Mali. De nouveaux témoignages font état d’homicides et de déplacements massifs sur fond de recrudescence de la violence dans la région de Ménaka appeared first on Amnesty International. ]]>



