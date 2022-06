Algérie. Les autorités doivent relâcher plusieurs avocats de la défense et cesser de bafouer le droit à un procès équitable

par Amnesty International

Les autorités algériennes doivent immédiatement remettre en liberté trois avocats de la défense et abandonner les poursuites les visant, après qu’ils ont été arrêtés et inculpés pour avoir défendu leurs clients et exercé leur droit à la liberté d’expression, a déclaré Amnesty International mardi 14 juin. Le procès d’Abderraouf Arslane s’ouvre mercredi 15 juin, plus d’un an […] The post Algérie. Les autorités doivent relâcher plusieurs avocats de la défense et cesser de bafouer le droit à un procès équitable appeared first on Amnesty International. ]]>



