Inde. Le recours excessif à la force, les détentions arbitraires et les mesures punitives contre les manifestants doivent cesser

par Amnesty International

Les autorités indiennes doivent immédiatement mettre fin au recours excessif à la force face aux manifestations de grande ampleur se déroulant dans le pays, après qu'au moins deux personnes, dont un mineur, ont perdu la vie, tandis que de nombreuses autres ont été blessées depuis vendredi 10 juin, a déclaré Amnesty International Inde mardi 14 juin. L'organisation […]



