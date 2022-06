Brésil. Les autorités doivent garantir la transparence et le respect des droits humains concernant les recherches visant à retrouver Dom Phillips et Bruno Pereira

par Amnesty International

Réagissant aux informations signalant que les autorités brésiliennes traitent à présent les recherches visant à retrouver Dom Phillips et Bruno Pereira en tant qu’enquête pour homicide, Erika Guevara-Rosas, directrice pour les Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités brésiliennes doivent assurer la transparence totale pour les recherches visant à retrouver Dom Phillips et Bruno […] The post Brésil. Les autorités doivent garantir la transparence et le respect des droits humains concernant les recherches visant à retrouver Dom Phillips et Bruno Pereira appeared first…



