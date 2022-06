Tanzanie. Il faut mettre un terme à la brutale opération de sécurité à Loliondo

par Amnesty International

Les autorités tanzaniennes doivent immédiatement faire cesser l’expulsion forcée violente de la communauté autochtone masaïe à Loliondo, et ouvrir de toute urgence une enquête sur les opérations de sécurité répressives ayant fait des dizaines de blessés, causé de nombreuses disparitions et entraîné la mort d’un policier, a déclaré Amnesty International mercredi 15 juin. L’organisation demande aux […] The post Tanzanie. Il faut mettre un terme à la brutale opération de sécurité à Loliondo appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet