Zimbabwe. Les autorités doivent agir davantage pour faire cesser la culture des enlèvements et des homicides

par Amnesty International

En réaction à la découverte du corps démembré de Moreblessing Ali, Lucia Masuka, directrice exécutive d'Amnesty International Zimbabwe, a déclaré : « Les autorités ne doivent négliger aucun détail dans l'enquête sur cette affaire et veiller à ce que les auteurs présumés soient amenés à rendre des comptes. « Actuellement, les enlèvements sont favorisés par l'impunité des responsables.



