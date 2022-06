ONU. Michelle Bachelet n’a plus que quelques mois pour remédier à ses défaillances sur la Chine

par Amnesty International

La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU Michelle Bachelet a annoncé le 13 juin 2022 qu'elle ne briguera pas de deuxième mandat à la fin de son mandat actuel en août, tout en précisant que son bureau a bien l'intention de finaliser, avant son départ, le rapport très attendu sur la situation des droits humains



