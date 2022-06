Gaza : La « prison à ciel ouvert » d’Israël, 15 ans déjà

par Human Rights Watch

(Gaza, le 14 juin 2022) - Les restrictions généralisées imposées aux plus de deux millions d’habitants de Gaza par Israël pour quitter ce territoire enclavé les privent de la possibilité d’améliorer leur vie, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui à l’occasion du quinzième anniversaire du bouclage instauré en 2007. Le bouclage a dévasté l’économie de Gaza, a contribué à la fragmentation du peuple palestinien, et participe des crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution des autorités israéliennes à l’encontre de millions de Palestiniens. La politique de bouclage d’Israël empêche la…



Lire l'article complet