Rwanda : Un critique du gouvernement incarcéré dénonce la torture en prison

par Human Rights Watch

Click to expand Image Aimable Karasira (à gauche) et Dieudonné Niyonsenga (à droite). © Privé (Nairobi) – Un célèbre commentateur rwandais sur YouTube a accusé les autorités pénitentiaires de l’avoir passé à tabac, ainsi que d’autres emprisonnés avec lui, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Dans une déclaration lors d’une audience judiciaire à Kigali le 30 mai 2022, Aimable Karasira, détenu à la prison de Nyarugenge, a également indiqué que les autorités de la prison interceptaient des échanges entre lui et son avocat pourtant couverts par le secret professionnel. À l’approche de…



Lire l'article complet