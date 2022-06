Catastrophes majeures : utiliser des satellites pour réagir au plus vite

Lors du tremblement de terre en Haïti le 14 août 2021, la Direction de la protection civile du pays, constatant l'ampleur de l'évènement, a demandé à 20h20 l'activation de la charte internationale «Espace et catastrophes majeures» . Un opérateur, disponible 24 h sur 24 tous les jours de l'année, reçoit l'appel haïtien, le valide et renvoie la demande en moins d'une heure vers un ingénieur d'astreinte qui a la charge de demander la programmation des satellites les plus appropriés.Dans les heures suivant la catastrophe,…