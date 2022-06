Bahreïn. La réponse inadaptée de l’administration pénitentiaire face aux cas de tuberculose à la prison de Jaww met la santé des détenus en grave péril

par Amnesty International

La réponse inadéquate des autorités bahreïnites aux détenus atteints de tuberculose à la prison de Jaww est incompatible avec leurs obligations en matière de droits humains et en particulier de droit à la santé, a déclaré Amnesty International le 9 juin 2022. Depuis fin mai, les autorités pénitentiaires ont ignoré au moins deux détenus présentant des […]



