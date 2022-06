Ukraine/Russie. Les « condamnations à mort » prononcées contre trois membres étrangers des forces ukrainiennes par des « tribunaux » séparatistes sont une violation flagrante du droit international

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un « tribunal » séparatiste dans la région de Donetsk occupée par la Russie a ordonné la mort de deux Britanniques et d’un Marocain capturés, Denis Krivosheev, directeur adjoint du programme Europe de l’Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Il s’agit d’une violation flagrante du droit international humanitaire […] The post Ukraine/Russie. Les « condamnations à mort » prononcées contre trois membres étrangers des forces ukrainiennes par des « tribunaux » séparatistes sont une violation flagrante du droit international appeared…



