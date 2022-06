Tunisie : Les révocations arbitraires de magistrats, un coup dur contre l’indépendance de la justice

par Amnesty International

Le président tunisien, Kais Saied, a porté gravement atteinte à l'indépendance judiciaire le 1er juin 2022, en s'arrogeant par décret le pouvoir absolu de révoquer sommairement des magistrats, et en congédiant immédiatement 57 juges, ont déclaré dix organisations de défense des droits humains aujourd'hui. Cette manœuvre du président constitue une attaque directe contre l'État de



